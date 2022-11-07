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20:30, 7 ноября 2022 года В Орловской области подписан указ о выделении 50 тысяч рублей мобилизованным жителям региона Единовременная выплата придет самим призванным.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях сообщил, что подписал указ о выделении 50 тысяч рублей от региона каждому мобилизованному орловцу.

«Сейчас нужно решить, каким образом довести деньги до получателей. К примеру, Москва платит через семьи. Здесь должно быть согласие самого мобилизованного. Сейчас мы работаем с банками и самими мобилизованными, чтобы в кратчайшие сроки довести до них деньги, а они распорядятся ими сами, потому что есть разные ситуации: бывают официальные семьи, бывают незарегистрированные, у кого-то родители на иждивении», – сообщил губернатор.





Орловское Информбюро





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