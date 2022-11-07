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22:05, 7 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На орловской ТЭЦ отработали ликвидацию последствий подрыва инфраструктуры. 7 ноября на Орловщине начались учения по территориальной обороне.



- Сегодня площадь им. Ленина в Орле стала красной. Горожане отметили День Октябрьской революции.



- На орловских ярмарках собрали грузовик помощи для участников СВО.



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