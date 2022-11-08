Главная » Новости



8:43, 8 ноября 2022 года Орловские добровольцы порекомендовали снаряжение мобилизованным землякам Военные рекомендуют взять с собой некоторые элементы теплой одежды и несколько инструментов.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видеообращение орловских добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Бойцы выразили слова поддержки мобилизованным землякам, а также порекомендовали список вещей, которые могут пригодиться на передовой.



По словам добровольцев, не лишним будет взять с собой теплые носки, войлочные стельки, шарфы, термобелье, а также инструменты: лопатки, пилы, бензопилы. Последние три пункта пригодятся для оборудования укрытий.



В остальном солдат, как заявили бойцы, обеспечит Минобороны. Это же касается зимней одежды и снаряжения: зимних спальников, обуви, штанов, ватников и бушлатов.



Видео: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





Новости СМИ2