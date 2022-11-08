Орловские добровольцы порекомендовали снаряжение мобилизованным землякам

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8:43, 8 ноября 2022 года
Орловские добровольцы порекомендовали снаряжение мобилизованным землякамВоенные рекомендуют взять с собой некоторые элементы теплой одежды и несколько инструментов.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видеообращение орловских добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Бойцы выразили слова поддержки мобилизованным землякам, а также порекомендовали список вещей, которые могут пригодиться на передовой.
По словам добровольцев, не лишним будет взять с собой теплые носки, войлочные стельки, шарфы, термобелье, а также инструменты: лопатки, пилы, бензопилы. Последние три пункта пригодятся для оборудования укрытий.
В остальном солдат, как заявили бойцы, обеспечит Минобороны. Это же касается зимней одежды и снаряжения: зимних спальников, обуви, штанов, ватников и бушлатов.
Видео: Андрей Клычков
Орловское Информбюро