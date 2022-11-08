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10:30, 8 ноября 2022 года Электрообогреватель мог стать причиной смертельного пожара в Болхове В огне погиб 41-летний мужчина.





7 ноября в 6:59 на телефон службы спасения поступил звонок о пожаре в жилом доме на ул. Апухтина в Болхове. На месте работали сотрудники 14-й ПСЧ Болховского района и добровольцы. В огне погиб 41-летний мужчина.



В результате пожара дом выгорел изнутри. В качестве возможной причины трагедии называется аварийный режим работы электрообогревателя.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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