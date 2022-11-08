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9:45, 8 ноября 2022 года Орловских автолюбителей призывают "переобуться" В регионе ожидают ухудшение погодных условий.





УМВД России по Орловской области призывает водителей как можно скорее сменить покрышки на зимние и не пользоваться автомобилем на летней резине. В регионе ожидают ухудшение погодных условий.



Также правоохранители призывают водителей сменить стиль вождения – снижать скорость и увеличивать дистанцию.



Подстраховаться следует и пешеходам. Поздний рассвет и ранний заход солнца требует ношения светоотражающих элементов на одежде. Как и всегда, при пересечении дороги гражданам следует отвлечься от телефона и музыки, а также не выбегать на автотрассу.





Орловское Информбюро





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