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9:09, 8 ноября 2022 года В Орле началось голосование по выбору места строительства нового здания поликлиники Железнодорожного района На выбор предоставлено три варианта. Сделать выбор могут прописанные в Орле граждане России с подтвержденным профилем на «Госуслугах».





С 8 по 17 ноября проходит голосование по выбору места строительства нового здания поликлиники Железнодорожного района, – сообщили в мэрии. Сделать выбор могут прописанные в Орле граждане России с подтвержденным профилем на «Госуслугах».



В перечне – три варианта размещения медучреждения:



• на части территории в районе Детской поликлиники № 3 по ул. Герцена, 21 и Герценского моста;

• в пер. Артельном в районе дома № 18;

• на части территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе, ул. Паровозной.





Орловское Информбюро





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