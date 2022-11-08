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11:00, 8 ноября 2022 года Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий Этот девиз всегда перед глазами учеников Нарышкинской средней образовательной школе № 2 на уроках по математике. Вот уже 45 лет "царицу наук" здесь преподает Заслуженный учитель России Валентина Озерова. Совсем недавно она отметила свой 70-летний юбилей.





Преподавать в школе – это не просто сложная работа. Это призвание. В этом году Заслуженный учитель России Валентина Озерова отмечает 45-летие своей педагогической деятельности. Совсем недавно учителю исполнилось 70 лет.



На пути в профессию педагога Валентине Озеровой пришлось сделать выбор – также прельщала медицина. Итоговое решение подсказало сердце, и вот уже четыре с половиной десятка лет учитель преподает математику в родной Нарышкинской средней образовательной школе № 2.



На уроках у Валентины Озеровой всегда царит атмосфера доброжелательности и взаимного уважения. Сбавлять обороты педагог не собирается. Она с радостью делится своими знаниями и умением преподавать – возглавляет ассоциацию молодых учителей Орловской области.





Юлия Опанасюк





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