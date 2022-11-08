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11:30, 8 ноября 2022 года За кроликами и птицей – в Орел. Областная столица приняла ярмарку породистой живности Порядка полусотни заводчиков представили породистых птиц и кроликов.





В Орле вновь прошла одна из самых крупных в центральной России ярмарок породистых птиц и кроликов. Свою живность выставили заводчики из разных областей и стран. Всего ярмарка приняла полсотни участников.



Экзотическую птицу выращивают и в Орле. В столицу региона приезжают не только за павлинами. Пользуется спросом орловская порода куриц и петухов.



На ярмарке продавцы делились информацией по уходу за животными и птицами – как подбирать пару, чем кормить и лечить.



Самых активных и организованных заводчиков наградили подарками и дипломами от администрации Орловской области.





Татьяна Тимохина





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