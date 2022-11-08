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12:00, 8 ноября 2022 года

Юные амчанки стали победительницами домашнего межрегионального турнира

Футболистки обыграли даже команду мальчишек.


В Мценске состоялся открытый Кубок города по мини-футболу среди команд девочек 2013-2014 годов рождения. Кроме местной команды за награды боролись юные футболистки из городов Ливны, Тула, Клин, Калужской области и юношеская команда амчан 2015 года рождения.

По итогам турнира мценские футболистки завоевали первое место. Второе место заняла команда из города Клин, третьими стали тульские спортсменки. Лучшим игроком турнира была признана Валерия Казюлина, вратарь команды "Фортуна".


Анастасия Дорохова
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