вторник 8.11.2022 15:27:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:00, 8 ноября 2022 года

В итальянском городе Сорренто открыли мемориальную табличку Ивану Тургеневу

Мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания прославленного орловца на побережье Неаполитанского залива.


В итальянском городе Сорренто открыли мемориальную табличку Ивану Тургеневу, – сообщает агентство «ТАСС». Мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания прославленного орловца на побережье Неаполитанского залива.

Местом церемонии стал отель Hotel Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до смерти.

По итальянским источникам, на Апениннах Тургенев написал свою одноактную пьесу «Вечер в Сорренто», но при жизни писателя она издана не была, поэтому однозначно установить дату написания невозможно.

Фото из архива ГТРК "Орел", не является оригинальной табличкой в Сорренто




Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.