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13:00, 8 ноября 2022 года В итальянском городе Сорренто открыли мемориальную табличку Ивану Тургеневу Мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания прославленного орловца на побережье Неаполитанского залива.





В итальянском городе Сорренто открыли мемориальную табличку Ивану Тургеневу, – сообщает агентство «ТАСС». Мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания прославленного орловца на побережье Неаполитанского залива.



Местом церемонии стал отель Hotel Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до смерти.



По итальянским источникам, на Апениннах Тургенев написал свою одноактную пьесу «Вечер в Сорренто», но при жизни писателя она издана не была, поэтому однозначно установить дату написания невозможно.



Фото из архива ГТРК "Орел", не является оригинальной табличкой в Сорренто









Орловское Информбюро





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