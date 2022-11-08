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13:40, 8 ноября 2022 года

В Орле собирают гуманитарную посылку для земляков-танкистов

Груз соберут в течение недели, помочь может любой желающий.


Мэрия города Орла готовит гуманитарный груз для 10-го танкового полка, в котором служат земляки-добровольцы. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Как добавил советник главы региона Сергей Лежнев, сейчас бойцы сражаются под Угледаром. 

Заказаны тепловые пушки, два дизельных генератора, квадрокоптер, три тепловизора, рации, фонари, тактические перчатки, медикаменты, газовые баллоны, ночная система видеонаблюдения, маскировочные сетки, походные печи, лопаты, бензопилы и так далее. Традиционно в посылку войдут теплые вещи и продовольствие.

На сбор и доставку посылки осталась неделя. Помочь может любой желающий. Гуманитарный груз можно принести в специализированные пункты или перевести средства на счет. Реквизиты указаны на сайте мэрии Орла.


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