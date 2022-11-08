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14:25, 8 ноября 2022 года Резидент ТОСЭР "Мценск" готовится минимум вдвое нарастить производственную мощность Новый инвестиционный проект ожидает компания «Аурус».





Один из первых и крупнейших резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» – компания «Аурус» – готовится к новому инвестпроекту.



Предприятие будет наращивать производственные мощности. Компания занимается переработкой компьютерных плат и электролома. Цель – извлечение меди, серебра, золота, платины и палладия. Уникальным предприятие делает то, что эти металлы здесь доводят до высочайшей степени очистки – 999 пробы.



Максимальная возможность предприятия – переработка около 350 тонн печатных плат в месяц. Эту цифру хотят увеличить минимум вдвое.





Орловское Информбюро





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