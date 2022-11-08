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14:45, 8 ноября 2022 года

Доходы мобилизованных орловцев не учитываются при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.


Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, – сообщается на сайте Кабмина.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт.

При расчете нуждаемости семьи не будут учитываться прошлые доходы мобилизованного гражданина, а также его довольствие в качестве военнослужащего.

Также на мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода. Помимо этого, их заработок не будет учитываться при назначении универсального пособия с 1 января 2023 года.


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