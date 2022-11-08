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15:20, 8 ноября 2022 года Двойным успехом завершились для орловских спортсменов летние игры паралимпийцев В активе орловских теннисистов – золото и бронза.





В Сочи прошли летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В 11 видах соревнований приняли участие спортсмены из 11 стран.



Золото в личном зачете по настольному теннису завоевал орловский спортсмен и бронзовый призер Паралимпиады Юрий Ноздрунов.



Другой орловский теннисист – Евгений Тавров – завоевал бронзу в парном разряде.



Турнир в Сочи стал альтернативной выездным соревнованиям, дорога на которые для наших спортсменов пока закрыта.





Анастасия Дорохова





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