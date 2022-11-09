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16:00, 8 ноября 2022 года Приход зимних холодов немного откладывается. Вместе с атлантическими потоками в Орел придет и аномальное для этого времени года тепло.





Приход холодов на Орловщину немного задержится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.



Вместе с атлантическими потоками в Орел придет и аномальное для этого времени года тепло.



В течении ближайших трех дней температура воздуха повысится на 2 – 3 пункта. В дневное время столбик термометра будет показывать редкие для ноября 5 – 10 градусов тепла. Ночью показатели будут колебаться от 1 до 6 градусов выше нуля.



Погода порадует орловцев до 11 ноября. Потом теплый фронт сменится холодным.



Автор: Маргарита Сиротинина





Орловское Информбюро





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