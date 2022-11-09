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16:30, 8 ноября 2022 года Пожилая орловчанка попросила прохожую помочь с телефоном и лишилась 10 тысяч рублей Правоохранители установили личность подозреваемой в мошенничестве.





В Орле правоохранителями установлена личность подозреваемой, похитившей со счета пенсионерки 10 тысяч рублей, – сообщили в УМВД России по Орловской области. Свою обидчицу пожилая орловчанка встретила на улице и попросила настроить телефон. 26-летняя девушка взяла гаджет и во время настройки перевела деньги со счета.



Как выяснилось, деньги молодая орловчанка отправила на счет своего друга. Через него на девушку и вышли полицейские.



На время расследования подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.





Орловское Информбюро





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