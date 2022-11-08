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14:49, 8 ноября 2022 года Сегодня в Орловской области завершаются учения по территориальной обороне 8 ноября профильные ведомства региона отрабатывают условное ЧП в Орловском радиотелевизионном центре.





8 ноября в Орловской области завершаются учения по территориальной обороне. Сегодня местом условного ЧП стал Орловский радиотелевизионный центр. По легенде, там взорвался генератор, пострадал человек.





В рамках учений профильные ведомства во взаимодействии друг с другом отработали ликвидацию последствий происшествия. Пострадавшему оказали помощь, пожарные потушили возникшее возгорание. Персонал центра был оперативно эвакуирован.





Орловское Информбюро





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