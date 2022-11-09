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17:00, 8 ноября 2022 года На Орловщине обсудили защищенность учебных учреждений Сегодня в Болхове состоялось выездное заседание областной антитеррористической комиссии.





8 ноября в Болхове состоялось выездное заседание областной антитеррористической комиссии. Его провел глава региона Андрей Клычков.



Основной темой собрания стала защищенность учебных учреждений. В регионе их насчитывается 745. Участники заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности объектов образования, а также меры подготовки учеников, персонала и работников охраны к различным угрозам.





Орловское Информбюро





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