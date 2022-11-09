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17:30, 8 ноября 2022 года Честь в служении Отечеству. В Орле 30 молодых полицейских присягнули на верность закону Торжественная церемония прошла сегодня, 8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД России.





8 ноября возле Стелы погибшим при выполнении служебного долга сотрудникам ОВД состоялась торжественная церемония принятия присяги молодыми правоохранителями. Слова клятвы произнесли 30 стражей порядка – это сотрудники ППС, участковые и другие.



Новичков напутствовали старшие коллеги, ветераны ОВД.





Орловское Информбюро





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