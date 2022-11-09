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18:00, 8 ноября 2022 года Орловский суд рассмотрит дело о попытке поджога дома с семьей внутри В огне едва не погибли супруга обвиняемого, малолетний ребенок, родители женщины и дедушка.





В Орловской области передано в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство, уничтожении чужого имущества, краже, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Как следует из материалов дела, в мае 2020 года нетрезвый мужчина поссорился с женой, после чего вышел из дома, поджег его и скрылся. В огне оказались супруга обвиняемого, малолетний ребенок, родители женщины и дедушка. К счастью, людей вовремя вывели из задымленного жилища, а пожар потушили.



В этом же месяце мужчина похитил бытовую технику из временной квартиры, продав ее через интернет.





Орловское Информбюро





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