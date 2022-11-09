Главная » Новости



15:45, 8 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские добровольцы порекомендовали снаряжение мобилизованным землякам. Военные рекомендуют взять с собой некоторые элементы теплой одежды и несколько инструментов.



- Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий. Уже 45 лет из своих 70 Заслуженный учитель России Валентина Озерова преподает «царицу наук».



- За кроликами и птицей – в Орел. Областная столица приняла ярмарку породистой живности.



- Резидент ТОСЭР "Мценск" готовится минимум вдвое нарастить производственную мощность.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2