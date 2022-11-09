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18:30, 8 ноября 2022 года

Инициатива жильцов и небезразличие ЖЭУ упрощают ремонт домов

Это на собственном примере доказали жители дома № 193. О взаимном понимании и его влиянии на обновление зданий - в материале ГТРК "Орел".


Жительница дома № 193 по ул. Комсомольской Анастасия Комарова активно мобилизует соседей на организацию порядка в здании. Благодаря совместной работе с ЖЭУ в доме приведены в порядок подвальные помещения, за полгода заменено инженерное оснащение. Сейчас в планах - замена системы отполения.

Учитывая, что времена непростые, доступ в подвал есть у всех жильцов дома. Ключ от него найдется в каждой квартире.

Дом старый, ему практически полвека, поэтому смотреть, как он приходит в упадок, женщине не хотелось. Она находит в этом понимание со стороны ЖЭУ и соседей. К управлению нареканий нет, но оно может помочь не всегда, так что иногда нужно подождать, с чем считаются уже сами жильцы.


Даниил Борисов
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