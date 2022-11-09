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22:06, 8 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Честь в служении Отечеству. В Орле 30 молодых полицейских присягнули на верность закону.



- В Орловской области завершились учения по территориальной обороне. Сегодня местом условного ЧП стал радиотелевизионный центр.



- Температура все ниже, зима – все ближе. Готовы ли коммуналки к снегопадам?



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