Главная » Новости



8:35, 9 ноября 2022 года В Орловской области перевыполнили план по покупке квартир для детей-сирот Совещание по вопросам реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот состоялось накануне в администрации региона.





Замгубернатора Орловской области в региональном правительстве по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский провел совещание по вопросам реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот.



Было заявлено, что муниципалитетами закуплено 197 квартир для детей-сирот, что на 10% больше запланированного. Также этой категории граждан выдано 14 жилищных сертификатов, тремя из них уже воспользовались.



Для расселения граждан, живущих в аварийных домах, закуплено 156 квартир, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2