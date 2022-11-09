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8:46, 9 ноября 2022 года Сегодня – день рождения Ивана Сергеевича Тургенева Со дня рождения нашего прославленного земляка исполняется 204 года.





Сегодня исполняется 204 года со дня рождения знаменитого орловского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Как писала в своих дневниках мать одного из классиков русской литературы, он родился в Орле 9 ноября 1818 года "в 12 часов пополудни".



Дом Тургенева в Орле до наших дней не сохранился. Но это место орловцы помнят и чтут. На здании, которое находится на пересечении улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина, установлена мемориальная табличка. Именно здесь сегодня начнутся памятные мероприятия. В них примут участие сотрудники музея Тургенева и представители Тургеневского общества, а затем в музее писателя гостям представят литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Ивана Тургенева.





Орловское Информбюро





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