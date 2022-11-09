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9:00, 9 ноября 2022 года Орловским семьям выплатят по 590 тысяч рублей за рождение первенца Индексация материнского капитала произойдет в следующем году.





Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала в стране до конца 2026 года.



В следующем году произойдет индексация льготы с учетом инфляции. Так, выплата на первого ребенка увеличится на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тыс. рублей, на второго – на 85,9 тыс. рублей до 779 тыс. рублей.





Орловское Информбюро





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