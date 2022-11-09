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9:48, 9 ноября 2022 года

Орловские дорожники круглосуточно караулят зиму

Станет ли первый обильный снегопад неожиданностью для коммунальщиков, выяснял Всеволод Трифонов.


Зима близко, погода поменяет свою температуру на минусовую уже в ближайшее время. Орловские дорожники уже проверили технику. Водители дежурят круглосуточно, чтобы первый снег не застал областную столицу врасплох.

Следить за качеством дорожного полотна в городе не проблематично, о дворах и переулках жители пишут в мэрию. Стоит учесть, что "Спецавтобаза" отвечает только за определенные участки. Дворы, например, должна убирать управляющая компания, которая прикреплена к территории. К слову, качество очистки зависит и от водителей – дорожники регулярно просят адекватно парковать транспорт, чтобы была возможность очистить тротуары и дворы.

Для контроля всей дорожной сети региона работает команда центра мониторинга. В каждом районе на проблемы, вызванные погодой, готовы среагировать по 10 единиц техники.


Всеволод Трифонов
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