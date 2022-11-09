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10:45, 9 ноября 2022 года Орловские спецслужбы отработали ликвидацию последствий взрывов на стратегических объектах Тренировки в рамках учений по территориальной обороне прошли на территории ОРТПЦ и на станции обезжелезивания воды.





8 ноября в Орловской области завершились двухдневные учения по территориальной обороне. Накануне одним из мест условного ЧП стал Орловский радиотелевизионный центр.



По легенде, на территории ОРТПЦ нашли взрывное устройство – оно сработало, вызвыв воспламенение топлива. Профильные службы во взаимодействии друг с другом потушили возгорание, не дали огню распространиться на здание, оказали помощь раненому и восстановили работу центра с помощью запасного генератора.



Второй объект, где накануне тренировались спецслужбы – Кромская водозаборная станция. По сценарию, на станции обезжелезивания воды вследствие диверсии произошел крупный пожар. Все необходимые для ликвидиции последствий ЧП действия были выполнены, виновника подрыва задержали.









Юлия Опанасюк





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