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10:35, 9 ноября 2022 года

Совершенствование условий получения статуса социального предприятия

В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов.


Совершенствование условий получения статуса социального предприятия. В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Данный статус даёт возможность рассчитывать на поддержку со стороны государства. Специально для социальных предприятий сформированы меры поддержки (льготные займы, образовательные программы, субсидии, льготное предоставление имущества, гранты).

При этом, индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к такой категории инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников, соответствующий статус до недавнего времени получить не могли.

Президентом подписан принятый Государственной Думой закон, который вносит изменения в статью 241 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и устраняет этот недостаток.

Согласно принятому закону ограничения для получения статуса социального предприятия индивидуальными предпринимателями сняты, что обеспечивает возможность индивидуальным предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия.

Статус социального предприятия присваивается тем предпринимателям, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведённую ими, либо выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и осуществляет общественно – полезную, образовательную и культурно-просветительскую деятельность, рассказала эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Елена Селютина.
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