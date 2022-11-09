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10:52, 9 ноября 2022 года «Ростелеком» организовал в Орле мастер-класс для юных фигуристов региона Мастер-класс для 50 юных фигуристов провел двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев.





«Ростелеком» организовал в Орле мастер-класс для юных фигуристов региона.



3 ноября в Ледовом дворце города Орла «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России организовали тренировку для начинающих спортсменов региона в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Мастер-класс для 50 юных фигуристов провел двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Считаю “Звездную дорожку” одной из важнейших партнерских программ компании. С ее помощью мы не просто пробуждаем у молодежи интерес к одному из самых красивых и зрелищных видов спорта, но и создаем площадку для профессионального взаимодействия. Опытные тренеры, спортсмены с мировым именем дают в ходе занятий бесценные практические советы и юниорам, и их тренерам. Надеюсь, орловские фигуристы почерпнули для себя много нового и в скором времени мы услышим их имена на самых престижных соревнованиях». Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион: «Я принимал участие в проекте “Звездная дорожка” во многих городах нашей страны. С уверенностью могу сказать, что “Ростелеком” вместе с нашей Федерацией делают большое дело для спорта. Программа помогает пробудить у молодежи интерес к фигурному катанию и параллельно вносит неоценимый вклад в подготовку спортсменов высокого уровня. Надеюсь, участие орловских юниоров в мастер-классе повысит эффективность их тренировок и увеличит шансы ребят на успешную спортивную карьеру». «Звездная дорожка» стартовала в 2011 году в Саранске. За более чем десятилетнюю историю проекта в разных городах России лучшие тренеры Федерации фигурного катания и известные спортсмены – Артур Дмитриев, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова, Ирина Лобачева — делились профессиональным мастерством с юными спортсменами.











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