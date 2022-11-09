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11:19, 9 ноября 2022 года Под Ливнами перезахоронят останки 12 красноармейцев Они были найдены местным отрядом в ходе «Вахты Памяти».





16 ноября на территории мемориала "Ливенский щит" у села Жерновка Ливенского района пройдет церемония перезахоронения останков 12 красноармейцев, найденных местным поисковым отрядом "Подвиг", – сообщает ТГ-канал "Принт-ТВ".





Орловское Информбюро





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