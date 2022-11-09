Главная » Новости



12:05, 9 ноября 2022 года Орловцы несут иконы российским военнослужащим Образа святых приносят в пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО.





В пункте приема на ул. Октябрьской, 30 в городе Орле продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Вместе с продовольствием, одеждой и другими вещами люди несут для военных и символы веры. Иконы пожертвовали жильцы дома № 27 по ул. Пожарной, сопроводив их письмом со словами поддержки. И иконы, и письмо будут переданы нашим военным, – сообщили в мэрии Орла.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2