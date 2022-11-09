Главная » Новости



12:45, 9 ноября 2022 года Орловский лагерь «Ветерок» ждет капремонт Будет обновлена наружная канализация здания.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление регионального правительства о выделении порядка миллиона рублей на проведение капремонта наружной канализации спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок», – сообщает областной информационный портал.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2