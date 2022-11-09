среда 9.11.2022 15:13:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:40, 9 ноября 2022 года

Орловские артисты и депутаты навестили раненых участников СВО в Белгороде

С собой гости привезли подарки и творческую программу.


Накануне депутаты Орловского областного совета и артисты Орловского городского центра культуры посетили один из белгородских госпиталей, где лечатся раненые участники СВО. Военным передали 110 посылок, собранных региональным отделением партии «Единая Россия». В каждой из них было письмо от орловского школьника с пожеланиями и теплыми словами.

Артисты ОГЦК представили бойцам концертную программу, в которую вошли песни военных лет, стихи, современные музыкальные произведения на тему семьи, любви, Родины, долга и чести, – сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Фото: Орловский облсовет




Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.