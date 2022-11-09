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13:40, 9 ноября 2022 года Орловские артисты и депутаты навестили раненых участников СВО в Белгороде С собой гости привезли подарки и творческую программу.





Накануне депутаты Орловского областного совета и артисты Орловского городского центра культуры посетили один из белгородских госпиталей, где лечатся раненые участники СВО. Военным передали 110 посылок, собранных региональным отделением партии «Единая Россия». В каждой из них было письмо от орловского школьника с пожеланиями и теплыми словами.



Артисты ОГЦК представили бойцам концертную программу, в которую вошли песни военных лет, стихи, современные музыкальные произведения на тему семьи, любви, Родины, долга и чести, – сообщает пресс-служба регионального заксобрания.



Фото: Орловский облсовет









Орловское Информбюро





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