Орловские артисты и депутаты навестили раненых участников СВО в Белгороде

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13:40, 9 ноября 2022 года
Орловские артисты и депутаты навестили раненых участников СВО в БелгородеС собой гости привезли подарки и творческую программу.
Накануне депутаты Орловского областного совета и артисты Орловского городского центра культуры посетили один из белгородских госпиталей, где лечатся раненые участники СВО. Военным передали 110 посылок, собранных региональным отделением партии «Единая Россия». В каждой из них было письмо от орловского школьника с пожеланиями и теплыми словами.
Артисты ОГЦК представили бойцам концертную программу, в которую вошли песни военных лет, стихи, современные музыкальные произведения на тему семьи, любви, Родины, долга и чести, – сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Фото: Орловский облсовет
Орловское Информбюро