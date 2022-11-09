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14:25, 9 ноября 2022 года Молодые орловцы ищут вдохновение в кириллице В Орле стартовал Марафон креативных команд "Наша кириллица".





В Орле проходит Марафон креативных команд "Наша кириллица". Его цель – продвижение нашего алфавита как идентичного и уникального славянского культурного кода.



Креативят с азбукой будущие дизайнеры, журналисты, модельеры, историки и пиарщики. Им предложили разработать и продвинуть идеи по оформлению зданий и арт-пространства, созданию сувениров или одежды. В основе всего должны быть буквы кириллицы в разных вариантах.





Татьяна Тимохина





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