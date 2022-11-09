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14:45, 9 ноября 2022 года Орловская молодежь - против терроризма и экстремизма Больше сотни студентов собрались вместе, чтобы обсудить пути борьбы с этим злом.



Стратегическая проектная сессия "Мир без границ" сегодня собрала более 100 орловских студентов. Все ради единой цели: направить свои идеи, мысли и силы на борьбу с терроризмом и экстремизмом.



Насыщенная программа первого дня фестиваля разделена на три модуля, в которых молодежи предстоит разобрать такие проблемы, как ослабление духовных ценностей патриотизма и гражданской позиции и не только. На помощь орловским студентам приехали и эксперты из Москвы.



По результатам совместной работы московских экспертов с нашими студентами планируется создание трех проектов, сильнейший из которых реализуют в ближайшее время и окажут материальную поддержку.



Фестиваль продлится в течение двух дней. К насыщенной работе на стратегической сессии студенты готовились заранее.





Орловское Информбюро





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