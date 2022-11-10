четверг 10.11.2022 00:02:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:35, 9 ноября 2022 года

Служба «122» в Орловской области дополнительно займется консультированием по соцвопросам

Положение об организации работы единой службы оперативной помощи гражданам утверждено постановлением правительства региона.


Единая служба оперативной помощи гражданам Орловской области по номеру «122» получила ряд рабочих обязанностей. Они утверждены соответствующим положением, утвержденным правительством региона.

В функции службы «122» войдут: информирование граждан по вопросам организации медицинской помощи; организация вызова врача на дом, записи на прием к врачу по запросу позвонившего абонента; информирование об адресах государственных медицинских организаций Орловской области; разрешение конфликтных ситуаций, связанных с качеством предоставленных медицинских услуг; информирование о наличии на Едином портале государственных и муниципальных услуг цифровых сервисов для получения медицинской помощи; консультирование по прочим социально значимым вопросам, не касающимся оказания медицинской помощи.

Работа службы идет в круглосуточном режиме, – сообщает областной информационный портал.


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.