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15:35, 9 ноября 2022 года Служба «122» в Орловской области дополнительно займется консультированием по соцвопросам Положение об организации работы единой службы оперативной помощи гражданам утверждено постановлением правительства региона.





Единая служба оперативной помощи гражданам Орловской области по номеру «122» получила ряд рабочих обязанностей. Они утверждены соответствующим положением, утвержденным правительством региона.



В функции службы «122» войдут: информирование граждан по вопросам организации медицинской помощи; организация вызова врача на дом, записи на прием к врачу по запросу позвонившего абонента; информирование об адресах государственных медицинских организаций Орловской области; разрешение конфликтных ситуаций, связанных с качеством предоставленных медицинских услуг; информирование о наличии на Едином портале государственных и муниципальных услуг цифровых сервисов для получения медицинской помощи; консультирование по прочим социально значимым вопросам, не касающимся оказания медицинской помощи.



Работа службы идет в круглосуточном режиме, – сообщает областной информационный портал.





Орловское Информбюро





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