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15:40, 9 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские артисты и депутаты навестили раненых участников СВО в Белгороде. С собой гости привезли подарки и творческую программу.



- Орловские дорожники круглосуточно караулят зиму. Станет ли первый обильный снегопад неожиданностью для коммунальщиков?



- Орловские спецслужбы отработали ликвидацию последствий взрывов на стратегических объектах.



- Орловские студенты обсудили противодействие экстремизму и терроризму.



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