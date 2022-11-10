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16:35, 9 ноября 2022 года

В орловском МУП «ТТП» разблокированы расчетные счета

Об этом было заявлено в ходе заседания рабочей группы по вопросам вывода предприятия из кризиса.


Накануне прошло первое заседание рабочей группы по вопросам вывода МУП «ТТП» города Орла из кризиса. В ее состав вошли 14 человек: депутаты Горсовета, представители мэрии и самого предприятия.

Одним из вопросом повестки стало расходование субсидии в размере 100 миллионов рублей, которую выделили на покрытие задолженностей предприятия.
«Благодаря субсидии в 100 миллионов рублей, на предприятии разблокированы расчетные счета. Из них погашена просуженная задолженность от судебных приставов в размере 69 миллионов рублей и 30 миллионов рублей – налоговая задолженность за первое полугодие этого года. Оплачены задолженности по покупке запасных частей для автобусов, троллейбусов и трамваев. Оплачиваются страховки, транспорт проходит техническое обслуживание», – заявила и.о. генерального директора МУП «ТТП» Татьяна Иванова.
Участники рабочей группы приняли решение в ближайшее время выехать на предприятие, – сообщили в пресс-службе Горсовета.


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