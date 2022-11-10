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17:00, 9 ноября 2022 года Президентский грант расширит возможности реабилитации детей с особенностями развития в Орле Центр детского развития уже воплощает в жизнь программу, одобренную на федеральном уровне.





Орловский благотворительный фонд «Вера и Возрождение» стал победителем специального конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Работающий под эгидой фонда Центр детского развития уже воплощает в жизнь программу, одобренную на федеральном уровне.



Маленькие посетители с мамами и папами с севера страны и из крупных городов здесь не редкость. Вместе с юными орловцами они приходят на занятия к дефектологу и логопеду, занимаются физкультурой и ритмикой.



Благодаря президентскому гранту в кабинет сенсорной интеграции приобретут интерактивную песочницу с проектором. Оборудование позволит развивать кинестетические ощущения, эмоции и тактильные ощущения детей.





Ирина Костина





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