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17:35, 9 ноября 2022 года Орел отметил день рождения Ивана Тургенева Один из классиков русской литературы родился 204 года назад.





С момента рождения нашего прославленного земляка – Ивана Сергеевича Тургенева – минуло 204 года. Памятную дату отмечали сегодня, 9 ноября.



Два века назад на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Лескова находился дом матери писателя. Там Тургенев родился и прожил первые три года своей жизни. Этот дом сгорел, и семья перебралась в Спасское-Лутовиново.



Цветы к памятной доске в Орле принесли сегодня студенты разных ВУЗов Орла, среди них – будущие филологи и работники культуры, музееведы.



Затем всех пригласили на праздничную программу, которую подготовили сотрудники объединенного литературного музея и музыканты.





Эва Стасюлевич





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