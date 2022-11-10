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18:30, 9 ноября 2022 года Лицей № 32 города Орла возглавил Николай Трошин Учитель физкультуры в этом году победил в региональном этапе конкурса «Учитель года» и в финале получил специальную награду.





Лицей № 32 им. И.М. Воробьева города Орла возглавил Николай Трошин, – сообщили в городской администрации. Учитель физкультуры в этом году победил в региональном этапе конкурса «Учитель года» и в финале всероссийского соревнования получил специальную награду.



По образованию Николай Трошин – учитель истории и права. Именно в этой должности он и начал трудовой путь в 2001 году. Управленческий опыт у него тоже есть: в 2016 году он возглавил гимназию № 16, затем работал руководителем Орловской православной гимназии им. Преподобного Алексея в Вятском Посаде, а с 2020 года был заместителем директора гимназии № 34, – сообщает мэрия Орла.





Орловское Информбюро





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