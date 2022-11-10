четверг 10.11.2022 00:02:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:30, 9 ноября 2022 года

Лицей № 32 города Орла возглавил Николай Трошин

Учитель физкультуры в этом году победил в региональном этапе конкурса «Учитель года» и в финале получил специальную награду.


Лицей № 32 им. И.М. Воробьева города Орла возглавил Николай Трошин, – сообщили в городской администрации. Учитель физкультуры в этом году победил в региональном этапе конкурса «Учитель года» и в финале всероссийского соревнования получил специальную награду.

По образованию Николай Трошин – учитель истории и права. Именно в этой должности он и начал трудовой путь в 2001 году. Управленческий опыт у него тоже есть: в 2016 году он возглавил гимназию № 16, затем работал руководителем Орловской православной гимназии им. Преподобного Алексея в Вятском Посаде, а с 2020 года был заместителем директора гимназии № 34, – сообщает мэрия Орла.


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.