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17:15, 9 ноября 2022 года В Орле чествовали ветеранов спорта Торжественное мероприятие состоялось в канун праздника.



8 ноября отмечался День ветеранов спорта. На торжестве документы о признании почётным членом «Союза ветеранов спорта Орловщины» получили сенатор Владимир Круглый и участник Олимпийских игр 2004 года, мастер спорта СССР международного класса Сергей Кирмасов. Также в этот вечер в состав Союза ветеранов спорта была принята мастер спорта международного класса, участница двух Олимпийских Игр в бобслее Людмила Удобкина.



Были и другие поздравления. Так, генеральный директор «Училища олимпийского резерва» Дмитрий Шатохин был удостоен Почётной грамоты Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.



Почётные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов получили члены «Союза ветеранов спорта Орловщины» Станислав Немецков и Людмила Удобкина.



Благодарностью областного Совета были отмечены члены региональной общественной организации «Союз ветеранов спорта Орловщины» Владимир Батурин и Юрий Клочков, учитель физической культуры Нарышкинской школы Лариса Кирьянова, директор «Реабилитационно-спортивного центра имени Б.М. Павленко» Юрий Коптелов, учитель физической культуры школы № 27 Ольга Меркулова.



Фото: Орловский облсовет





Анастасия Дорохова





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