четверг 10.11.2022 00:03:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:15, 9 ноября 2022 года

В Орле чествовали ветеранов спорта

Торжественное мероприятие состоялось в канун праздника.

8 ноября отмечался День ветеранов спорта. На торжестве документы о признании почётным членом «Союза ветеранов спорта Орловщины» получили сенатор Владимир Круглый и участник Олимпийских игр 2004 года, мастер спорта СССР международного класса Сергей Кирмасов. Также в этот вечер в состав Союза ветеранов спорта была принята мастер спорта международного класса, участница двух Олимпийских Игр в бобслее Людмила Удобкина.

Были и другие поздравления. Так, генеральный директор «Училища олимпийского резерва» Дмитрий Шатохин был удостоен Почётной грамоты Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Почётные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов получили члены «Союза ветеранов спорта Орловщины» Станислав Немецков и Людмила Удобкина.

Благодарностью областного Совета были отмечены члены региональной общественной организации «Союз ветеранов спорта Орловщины» Владимир Батурин и Юрий Клочков, учитель физической культуры Нарышкинской школы Лариса Кирьянова, директор «Реабилитационно-спортивного центра имени Б.М. Павленко» Юрий Коптелов, учитель физической культуры школы № 27 Ольга Меркулова.

Фото: Орловский облсовет


Анастасия Дорохова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.