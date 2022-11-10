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19:00, 9 ноября 2022 года Орловское предприятие не допустит дефицита медицинских жгутов В этом заводу «Альфапластик» поможет новое производственное оборудование.





Перед созданным по указу президента России координационным советом по обеспечению ВС РФ стоят важнейшие задачи. Одна из них – оказывать содействие промышленным предприятиям в регионах. На заводе "Альфапластик" в Орловской области эту поддержку получили в виде нового оборудования для производства медицинских жгутов.



Производство на заводе не останавливается. Все необходимое есть на месте. Ежесуточный выпуск предприятия – 24 тысяч жгутов. Заказы здесь выполняют в полном объеме.



За 80 лет существования на заводе освоили выпуск 100 видов продукции, из которой большая часть – медицинской направленности.





Анна Боева





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