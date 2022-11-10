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21:57, 9 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Повышенная прочность и простота в использовании: на одном из Орловских заводов выпускают улучшенную версию жгута Эсмарха.



- Семьи мобилизованных - под надежной опекой. Расскажем, кто взял на себя заботу о них.



- Молодой предприниматель получил грант - от кого и на какую идею?



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