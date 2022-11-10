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8:40, 10 ноября 2022 года Орловцы могут передать посылки мобилизованным родным, проходящим обучение в Смоленской области Срок сбора – до 18:00 12 ноября.





Жители Орловской области могут передать посылки родственникам, призванным в рамках частичной мобилизации и проходящим переподготовку в учебных частях в Смоленской области.



Адрес пункта приема: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30 (администрация Советского района г. Орла). График приема: 10 и 11 ноября – с 9:00 до 20:00, 12 ноября – с 9:00 до 18:00.



В посылку не следует класть запрещенные предметы, она должна быть упакованной и компактной.



Посылки доставят 14 ноября. Также в грядущие выходные до военных довезут большой груз гуманитарной помощи. Его сопроводит губернатор Андрей Клычков.





Орловское Информбюро





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