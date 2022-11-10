четверг 10.11.2022 18:30:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:40, 10 ноября 2022 года

Орловцы могут передать посылки мобилизованным родным, проходящим обучение в Смоленской области

Срок сбора – до 18:00 12 ноября.


Жители Орловской области могут передать посылки родственникам, призванным в рамках частичной мобилизации и проходящим переподготовку в учебных частях в Смоленской области.

Адрес пункта приема: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30 (администрация Советского района г. Орла). График приема: 10 и 11 ноября – с 9:00 до 20:00, 12 ноября – с 9:00 до 18:00.

В посылку не следует класть запрещенные предметы, она должна быть упакованной и компактной.

Посылки доставят 14 ноября. Также в грядущие выходные до военных довезут большой груз гуманитарной помощи. Его сопроводит губернатор Андрей Клычков.


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.