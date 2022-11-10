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8:52, 10 ноября 2022 года Мобилизованные орловцы начали получать единовременные выплаты от региона Каждый призванный получит по 50 тысяч рублей.





Мобилизованные из Орловской области начали получать единоразовые выплаты от региона в размере 50 тысяч рублей. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как сообщил глава региона, накануне уже направляли деньги по линии ВТБ и «Промсвязьбанка», сегодня в работу включится «Сбер».



Выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Деньги получат все мобилизованные из Орловской области. Средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет, открытый мобилизованным гражданином, в течение пяти рабочих дней со дня поступления денег на счет регдепартамента соцзащиты.





Орловское Информбюро





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