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9:06, 10 ноября 2022 года Укрытия для населения в Орловской области подготовят до 20 декабря Такой срок был поставлен по итогам прошедших учений по гражданской и территориальной оборонам.





В Орловской области до 20 декабря текущего года предстоит подготовить все укрытия для населения. Такая задача была поставлена по итогам прошедших учений по гражданской и территориальной оборонам. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. Речь идет об укрытиях различного типа – бомбоубежищах, подвалах и так далее.



Также в области будет проведена работа по улучшению системы сирен. Орловцы оставили множество комментариев о том, что они не услышали сигнала тревоги во время учений или он был слишком тихим.









Орловское Информбюро





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