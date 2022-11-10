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9:30, 10 ноября 2022 года Прихожане орловского храма отправили военным несколько квадрокоптеров В ближайшее время бойцы получат еще четыре дрона.





Прихожане Троицкого храма Орла отправили российским военнослужащим несколько квадрокоптеров, купленных на собранные приходом средства. В ближайшее время бойцы получат еще четыре дрона, – сообщили в Орловской епархии.



Сегодня квадрокоптер – уже незаменимая вещь в ведении боевых действий. Даже гражданские дроны оказывают большую помощь в разведке, контрбатарейной борьбе, корректировке огня и так далее.



Поучаствовать в сборе может каждый желающий. Передать пожертвование можно в церковной лавке Троицкого храма Орла. Дополнительная информация по телефону +7 (953) 622 89 47.



Видео: сайт Орловской епархии









Орловское Информбюро





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