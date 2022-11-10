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10:05, 10 ноября 2022 года Житель Орла, убивший знакомого катаной, проведет за решеткой 14 лет Преступление произошло в мае этого года.





Орловский суд на основании вердикта присяжных приговорил к 14 годам колонии строгого режима 52-летнего жителя областной столицы, в мае этого года убившего своего приятеля ударом сувенирной катаны в сердце. Установлено, что во время преступления осужденный был пьян. Мотивом стала возникшая неприязнь, – сообщили в региональных СУ СК и прокуратуре.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области





Орловское Информбюро





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